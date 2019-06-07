Мексика планирует активнее бороться с наплывом нелегальных мигрантов, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n122872-meksika-takje-razmestit-voennoslujaschih-na-granice-dlya-zaschity-ot-migrantov-smi.html

Ракурс

Мексика планирует разместить на своей южной границе военнослужащих, чтобы предотвратить проникновение мигрантов.

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Власти страны могут направить до 6 тыс. военнослужащих национальной гвардии для перекрытия потоков мигрантов, проникающих в страну из Гватемалы. Об этом изданию The Washinghton Post стало известно от информированных источников.

Отмечается, что Мексика направила в Вашингтон делегацию чиновников, чтобы попытаться избежать реализации угрозы президента США Дональда Трампа, который пообещал ввести тарифы в размере 5% на мексиканские товары, если эта страна не будет делать больше для уменьшения потока мигрантов, прибывающих к американо-мексиканской границе.

Сейчас подавляющее большинство американо-мексиканской торговли является беспошлинной.

Напомним, США разместили на своей южной границе несколько тысяч военнослужащих, которые помогают соответствующим службам бороться с проникновением из Мексики нелегальных мигрантов. Военные являются важным звеном в программе борьбы с нелегальной миграцией, которую реализует Трамп.