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Мексика планирует активнее бороться с наплывом нелегальных мигрантов, фото: Wikimedia Commons

Мексика также разместит военнослужащих на границе для защиты от мигрантов — СМИ

7 июн 2019, 08:04
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Мексика планирует разместить на своей южной границе военнослужащих, чтобы предотвратить проникновение мигрантов.

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Власти страны могут направить до 6 тыс. военнослужащих национальной гвардии для перекрытия потоков мигрантов, проникающих в страну из Гватемалы. Об этом изданию The Washinghton Post стало известно от информированных источников.

Отмечается, что Мексика направила в Вашингтон делегацию чиновников, чтобы попытаться избежать реализации угрозы президента США Дональда Трампа, который пообещал ввести тарифы в размере 5% на мексиканские товары, если эта страна не будет делать больше для уменьшения потока мигрантов, прибывающих к американо-мексиканской границе.

Сейчас подавляющее большинство американо-мексиканской торговли является беспошлинной.

Напомним, США разместили на своей южной границе несколько тысяч военнослужащих, которые помогают соответствующим службам бороться с проникновением из Мексики нелегальных мигрантов. Военные являются важным звеном в программе борьбы с нелегальной миграцией, которую реализует Трамп.


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