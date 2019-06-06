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Стал известен дизайн Samsung Galaxy Note 10. Фото: Forbes

Инсайдеры рассекретили дизайн Samsung Galaxy Note 10 до презентации новинки (ФОТО, ВИДЕО)

6 июн 2019, 22:54
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Дизайн флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 10 (Самсунг Гэлэкси) раскрыли еще до презентации новинки от южнокорейского производителя.

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Новинка от «Самсунг» получила одинарную камеру для селфи в центре верхней части матрицы. Диагональ дисплея составляет 6,3 дюйма, сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Предварительно известно, что южнокорейская компаний установит в свой новый флагман AMOLED-дисплей разрешением 3040×1440 пикселей и с поддержкой HDR10+. Рендеры смартфона опубликовал инсайдер OnLeaks в Twitter.

Внизу корпуса смартфона разместили решетку динамика, порт USB Type-C и разъем для специального стилуса S Pen. Лоток SIM-карты находится на верхней грани мобильного телефона.

По предварительной информации, Samsung Galaxy Note 10 не получит разъем для наушников 3,5-мм. Ожидается, что компания откажется устанавливать это гнездо в новых устройствах.

Так будет выглядеть «Гэлэкси Нот С10». Фото: OnLeaks в Twitter

Так будет выглядеть «Гэлэкси Нот С10». Фото: OnLeaks в Twitter

Напомним, компания Samsung запатентовала стилус с камерой, которая будет иметь оптический зум. Чтобы сделать снимок, нужно достать стилус со смартфона, сделать фото и через блютуз переслать новый снимок на устройство.


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