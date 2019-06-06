Став відомий дизайн Samsung Galaxy Note 10. Фото: Forbes

https://racurs.ua/ua/n122871-insaydery-rozsekretyly-dyzayn-samsung-galaxy-note-10-do-prezentaciyi-novynky-foto-video.html

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Дизайн флагманського смартфона Samsung Galaxy Note 10 (Самсунг Гелексі) розкрили ще до презентації новинки від південнокорейського виробника.

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Новинка від «Самсунг» отримала одинарну камеру для селфі у центрі верхньої частини матриці. Діагональ дисплея складає 6,3 дюйма, сканер відбитків пальців вбудований в екран. Попередньо відомо, що південнокорейська компаній встановить у свій новий флагман AMOLED-дисплей роздільною здатністю 3040×1440 пікселів та з підтримкою HDR10+. Рендери смартфону опублікував інсайдер OnLeaks у Twitter.

Внизу корпусу смартфона розмістили решітку динаміка, порт USB Type-C та гніздо для спеціального стилуса S Pen. Лоток SIM-карти розташований на верхній грані мобільного телефону.

За попередньою інформацією, Samsung Galaxy Note 10 не отримає роз'єм для навушників 3,5-мм. Очікується, що компанія відмовиться встановлювати це гніздо у нових пристроях.

Нагадаємо, компанія Samsung запатентувала стилус із камерою, яка матиме оптичний зум. Щоб зробити знімок, потрібно дістати стилус зі смартфона, зробити фото й через блютуз переслати новий знімок на пристрій.