КСУ визнав неконституційним е-декларування активістів. Фото: Novograd City

https://racurs.ua/ua/n122870-ksu-vyznav-nekonstytuciynym-e-deklaruvannya-aktyvistiv-denisova.html

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Е-декларування громадських активістів, які борються з корупцією, Конституційний суд України визнав неконституційним.

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Відповідне рішення було ухвалене у четвер, 6 червня. Про ухвалу КСУ повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на власній сторінці у Facebook.

Вважаю, що необхідність подання електронних декларації про майновий стан робить громадянське суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї, — зазначила Денісова.

Омбудсмен впевнена, що антикорупційні обмеження в Україні мають бути передбачені лише для державних службовців. За її словами, поширення цих зобов’язань на фізичних осіб суперечать конституційним правам та принципу верховенства права в частині порушення правової визначеності.

Денісова нагадала, що ще в червні 2018 року направила до Конституційного суду звернення щодо неконституційності окремих положень законів «Про запобігання корупції» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб».

Згодом КСУ відкрив провадження щодо оскарження закону, який стосується подання е-декларацій громадськими активістами,

Нагадаємо, в 2017 році Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про запобігання корупції». Документ відніс до суб'єктів декларування фізичних осіб, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням та протидією корупції. Згодом посли країн «Великої сімки» закликали Верховну Раду скасувати вимоги щодо подання електронних декларацій громадськими активістами.