КСУ признал неконституционным е-декларирование активистов. Фото: Novograd City

https://racurs.ua/n122870-ksu-priznal-nekonstitucionnym-e-deklarirovanie-aktivistov-denisova.html

Ракурс

Е-декларирование общественных активистов, которые борются с коррупцией, Конституционный суд Украины признал неконституционным.

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Соответствующее решение было принято в четверг, 6 июня. О решении КСУ сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Считаю, что необходимость представления электронных декларации об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее, — отметила Денисова.

Омбудсмен уверена, что антикоррупционные ограничения в Украине должны быть предусмотрены только для государственных служащих. По ее словам, распространение этих обязательств на физических лиц противоречат конституционным правам и принципу верховенства права в части нарушения правовой определенности.

Денисова напомнила, что еще в июне 2018 года направила в Конституционный суд обращение относительно неконституционности отдельных положений законов «О предотвращении коррупции» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц».

Впоследствии КСУ открыл производство по обжалованию закона, касающегося представления е-деклараций общественными активистами,

Напомним, в 2017 году Верховная Рада приняла изменения к закону «О предотвращении коррупции». Документ отнес к субъектам декларирования физических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением и противодействием коррупции. Впоследствии послы стран «Большой семерки» призвали Верховную Раду отменить требования по представлению электронных деклараций общественными активистами.