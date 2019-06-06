Суд вынес приговор убийцам Гандзюк. Фото: ТСН

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Главными новостями дня 6 июня стали принятые Верховной Радой законы. Народные избранники 279 голосами поддержали законопроект № 1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, который включает нормы об импичменте президента. Парламентарии считают, что этот документ позволит вернуть народным депутатам возможности для решения проблем своих избирателей.

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Кроме того, парламент сегодня принял законопроект № 9438 «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права» и проект закона № 3433, который предусматривает предоставление украинского гражданства добровольцам-иностранцам и лицам без гражданства, которые принимали участие в защите Украины.

Также Верховная Рада не поддержала решения об отставке министра обороны Степана Полторака и главы Министерства иностранных дел Павла Климкина. Увольнение главы Минобороны поддержали лишь 67 народных избранников, а постановление об увольнении Климкина набрало 141 голос. Кроме того, Рада отклонила постановление об увольнении Василия Грицака, поэтому он пока останься председателем Службы безопасности Украины.

Сегодня Покровский районный суд Днепропетровской области рассматривал обвинение по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Координатора нападения на херсонскую активистку Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Никита Грабчук, который непосредственно напал на Гандзюк, приговорен к 6 годам тюрьмы. Подозреваемые в пособничестве Вячеслав Вишневский и Владимир Васянович приговорены к 4 годам заключения, а Виктор Горбунов — к 3 годам.

Генеральная прокуратура Украины направила экс-президенту Украины Виктору Ющенко подозрение в растрате государственного имущества на сумму 540 млн грн. В ГП считают, что бывший глава государства воспользовался служебным положением, чтобы завладеть домом в Новых Петровцах и комплексом зданий урочища Межигорье.