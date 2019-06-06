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Увольнение Климкина: Рада проголосовала. Фото: 5 канал

Увольнение Климкина: Рада проголосовала против

6 июн 2019, 13:02
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Павел Климкин остается на посту министра иностранных дел Украины. Верховная Рада не поддержала решение о его отставке.

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Проект постановления об отставке главы МИД по заявлению самого Климкина № 10367 набрал всего 141 голос народных избранников.

Поданный в Раду президентом Владимиром Зеленским проект постановления об отставке Климкина № 10346 набрал 137 голосов.

Таким образом оба постановления были отклонены, министр остается в должности.

Напомним, Зеленский внес в Раду представление об увольнении Климкина 30 мая.

Источник: Ракурс


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