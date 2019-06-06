Военный капеллан, фото: «Тернопольская епархия ПЦУ»

https://racurs.ua/n122836-rada-podderjala-zakon-o-voennom-kapellanstve.html

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Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания поддержала за основу законопроект № 10244−1, который регулирует взаимодействие государства и религиозных организаций в вопросе военного капелланства.

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За соответствующее решение проголосовали 227 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В пояснительной записке этого законопроекта отмечается, что его авторы ставили целью содействие обеспечению конституционных прав военнослужащих и работников Минобороны и других организаций на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Законопроект № 10244−1 предусматривает создание службы военного капелланства.

Должности военных капелланов не будут входить в штаты воинских частей. Это позволит привести ситуацию с военным духовенством в Украине в соответствие с положениями Конституции и законов об отделении церкви и религиозных организаций от государства.

Отмечается, что в настоящее время военные священники являются священнослужителями, которые трудоустроены с заключением соответствующих трудовых договоров в воинские части.

Однако, как правило, штатным расписанием военных части предусмотрена только одна должность капеллана, на которую назначается священнослужитель религиозной организации, к которой принадлежит большая часть верующих военнослужащих и работников военной части. Законопроект предусматривает создание капелланских объединений, которые будут взаимодействовать с государством на партнерских началах.

Минобороны и другие соответствующие структуры будут заключать с ними генеральные соглашения пастырской опеки.

Также законопроект № 10244−1 определяет гарантии обеспечения государством реализации права личного состава на свободу вероисповедания и пастырской опеки.

Напомним, Верховная Рада сегодня поддержала законопроект, который предусматривает упрощение получения украинского гражданства иностранцами, помогавшими защищать Украину.