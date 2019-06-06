Сессионный зал Верховной Рады, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n122833-rada-podderjala-zakonoproekt-o-predostavlenii-ukrainskogo-grajdanstva-dobrovolcam.html

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Верховная Рада в ходе сегодняшнего заседания поддержала законопроект № 3433, который предусматривает предоставление украинского гражданства добровольцам-иностранцам и лицам без гражданства, принимавшим участие в защите Украины.

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За соответствующее решение проголосовали 230 народных избранников.

Авторами этого законопроекта, поданного в Верховную Раду еще в ноябре 2015 года, являются внефракционные депутаты Андрей Белецкий и Олег Петренко, а также член фракции «Батькивщина» Игорь Луценко.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что граждане других государств и лица без гражданства, помогая украинской армии защищать нашу страну, в том числе осуществляя волонтерскую деятельность, нередко из-за этого сталкиваются с враждебным отношением на родине, особенно это касается выходцев из Российской Федерации. Поэтому они вынуждены искать убежище в Украине.

Законопроект № 3433 позволит этим лицам считаться находящимися на законных основаниях на территории Украины, получать вид на жительство, а также получать украинское гражданство по упрощенным условиям.

Напомним, Верховная Рада сегодня с четвертой попытки приняла законопроект № 9438, который позволит наказывать за военные преступления и пытки.