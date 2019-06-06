Сесійна зала Верховної Ради, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n122833-rada-pidtrymala-zakonoproekt-pro-nadannya-ukrayinskogo-gromadyanstva-dobrovolcyam.html

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Верховна Рада під час сьогоднішнього засідання підтримала законопроект № 3433, котрий передбачає надання українського громадянства добровольцям-іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у захисті України.

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За відповідне рішення проголосували 230 народних обранців.

Авторами цього законопроекту, поданого до Верховної Ради ще в листопаді 2015 року, є позафракційні депутати Андрій Білецький та Олег Петренко, а також член фракції «Батьківщина» Ігор Луценко.

У пояснювальній записці законопроекту наголошується, що громадяни інших держав та особи без громадянства, допомагаючи українській армії захищати нашу країну, у тому числі здійснюючи волонтерську діяльність, нерідко через це стикаються з ворожим ставленням на батьківщині, особливо це стосується вихідців із Російської Федерації. Через це вони змушені шукати притулку в Україні.

Законопроект № 3433 дозволить цим особам вважатися такими, що на законних підставах перебувають на території України, отримувати посвідку на тимчасове проживання, а також набувати українського громадянства за спрощених умов.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні з четвертої спроби ухвалила законопроект № 9438, котрий дозволить карати за воєнні злочини та катування.