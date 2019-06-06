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Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Киев Информ»
Рада з четвертої спроби підтримала законопроект, який дозволить карати за воєнні злочини та катуванняhttps://racurs.ua/ua/n122830-rada-z-chetvertoyi-sproby-pidtrymala-zakonoproekt-yakyy-dozvolyt-karaty-za-voienni-zlochyny.htmlРакурс
Верховна Рада лише з четвертої спроби змогла знайти необхідну кількість голосів для ухвалення законопроекту № 9438 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права».
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Закликаючи народних обранців підтримати цей «надважливий законопроект», спікер парламенту Андрій Парубій наголосив, що без нього не вдасться покарати в міжнародному суді в Гаазі військових злочинців.
Однак спочатку відповідний законопроект підтримали лише 202 народних обранця.
Під час голосування за повернення законопроекту на розгляд подолати позначку у 226 голосів парламенту вдалося лише з третьої спроби. Однак спроба ухвалити цей законопроект за основу знову провалилася — знайшлося лише 224 голоси.
Ще одне голосування за повернення законопроекту на розгляд набрало 230 голосів, однак за основу цей законопроект знову підтримали лише 224 депутати.
Це хтось бавиться із законом. З цим не можна бавитися, колеги, — прокоментував ситуацію Парубій.
Спікер також пригрозив, що буде оголошувати прізвища депутатів, котрі під час голосування виходять із залу.
Я не розумію, як в цей час не можна бути на робочому місці, — наголосив Парубій. — Провал цього закону — це відсутність відповідальності за злочини проти України.
Під час ще одного голосування повернення законопроекту № 9438 на розгляд підтримали 235 депутатів, 228 — проголосували за прийняття законопроекту за основу.
У пояснювальній записці автори законопроекту зазначають, що на сьогодні Кримінальний кодекс не передбачає кримінальної відповідальності за злочини проти людяності, за воєнні злочини, що являють собою порушення звичаєвого, а не договірного міжнародного гуманітарного права. Цей законопроект покликаний привести українське законодавство у відповідність до положень міжнародного права в частині відповідальності за основні злочини та катування.
Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект про тимчасові слідчі комісії, котрий містить положення щодо імпічменту президента.
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