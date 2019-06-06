Торгівля з ОРДЛО — це фінансування тероризму — Луценко. Фото: bilogorodka.info

https://racurs.ua/ua/n122831-ce-finansuvannya-teroryzmu-lucenko-pro-mojlyve-znyattya-obmejen-na-torgivlu-z-ordlo.html

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Торгівля України з ОРДЛО за нинішніх умов буде криміналом, що підпадає під ст. 258−5 Кримінального кодексу про фінансування тероризму.

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Можливе зняття обмежень на торгівлю з підприємствами на окупованих територіях Донбасу сьогодні прокоментував генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

За його словами, торгівля з ОРДЛО буде можлива лише в тому разі, якщо розташовані на окупованому Донбасі підприємства будуть зареєстровані та сплачуватимуть податки до державного бюджету України.

Після так званої «націоналізації» бойовиками приватної власності на окупованих територіях можливе зняття економічної блокади означатиме легалізацію виплати податків терористичним формуванням і перекладання обов’язків псевдореспублік щодо соціальних і комунальних видатків на український бюджет.

Така торгівля буде криміналом, що підпадає під ст. 258−5 ККУ про фінансування тероризму, — наголосив Луценко.

Нагадаємо, напередодні український представник на переговорах у мінському процесі Леонід Кучма під час засідання Тристоронньої контактної групи висунув пропозицію щодо зняття економічної блокади з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що це питання порушать на наступному засіданні в Мінську, яке відбудеться 19 червня.