Підозру Ющенка в розтраті 540 млн грн підтвердили в ГПУ. Фото: Информатор

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Генеральна прокуратура України підтвердила, що направила колишньому президенту України Віктору Ющенку підозру в розтраті державного майна на суму 540 млн грн.

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Ющенко нібито скористався службовим становищем, щоб заволодіти будинком в Нових Петрівцях і комплексом будівель урочища Межигір’я. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає «Українська правда».

За словами Сарган, ГПУ надіслала Ющенку підозру ще 25 травня. Воно стосується кримінального провадження від 25 грудня 2015 року, яке було відкрито за фактом вчинення дій, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Генпрокуратура підозрює Ющенка у можливій попередній змові з групою осіб і подальшому зловживанні своїм службовим становищем. Ймовірне порушення закону було скоєно для заволодіння державним майном.

Якщо провина Ющенка буде доведена, йому загрожує покарання у виді тюремного ув’язнення строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також санкція статті передбачає конфіскацію майна.

Зазначимо, що письмову підозру Ющенку відправив керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.