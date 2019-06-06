Подозрение Ющенко в растрате 540 млн грн подтвердили в ГПУ. Фото: Информатор

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Генеральная прокуратура Украины подтвердила, что направила бывшему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение в растрате государственного имущества на сумму 540 млн грн.

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Ющенко якобы воспользовался служебным положением, чтобы завладеть домом в Новых Петровцах и комплексом зданий урочища Межгорье. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает «Украинская правда».

По словам Сарган, ГПУ прислала Ющенко подозрение еще 25 мая. Оно касается уголовного производства от 25 декабря 2015 года, которое было открыто по факту совершения действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Генпрокуратура подозревает Ющенко в возможном предварительном сговоре с группой лиц и дальнейшем злоупотреблении своим служебным положением. Вероятное нарушение закона было совершено для завладения государственным имуществом.

Если вина Ющенко будет доказана, ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Также санкция статьи предусматривает конфискацию имущества.

Отметим, что письменное подозрение Ющенко отправил руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.