Верховная Рада поддержала законопроект №1098, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n122827-rada-podderjala-zakonoproekt-o-vsk-s-normami-ob-impichmente-prezidenta.html

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Верховная Рада Украины сегодня поддержала законопроект № 1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, который включает нормы об импичменте президента.

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За соответствующее решение проголосовали 279 народных избранников.

Как отметил докладчик данного законопроекта заместитель председателя Комитета по вопросам регламента Олег Куприенко, это решение Рады позволит вернуть народным депутатам возможности для решения проблем своих избирателей, которые были у членов парламента в прошлом, однако впоследствии были ограничены.

Этот закон возвращает статус парламента. Он поднимает статус парламентаризма в парламентско-президентской стране, — отмечает Куприенко.

Любое наше обращение по просьбе или требованию избирателя найдет свое продолжение, человек получит защиту, и соответствующий негодяй понесет наказание. Именно это главная суть этого законопроекта. Ну и, конечно, импичмент, — подчеркивает докладчик.

Напомним, рассмотрение этого законопроекта парламент начал 4 июня. Всего в рамках второго чтения было подано 748 поправок.