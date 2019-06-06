Верховна Рада підтримала законопроект №1098, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n122827-rada-pidtrymala-zakonoproekt-pro-tsk-z-normamy-pro-impichment-prezydenta.html

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Верховна Рада України сьогодні підтримала законопроект № 1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії, котрий включає норми про імпічмент президента.

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За відповідне рішення проголосували 279 народних обранців.

Як зазначив доповідач цього законопроекту заступник голови Комітету з питань регламенту Олег Купрієнко, це рішення Ради дозволить повернути народним депутатам можливості для вирішення проблем своїх виборців, котрі були у членів парламенту в минулому, однак згодом були обмежені.

Цей закон повертає статус парламенту. Він піднімає статус парламентаризму в парламентсько-президентській країні, — зазначає Купрієнко.

Будь-яке наше звернення на прохання чи вимогу виборця знайде своє продовження, людина отримає захист, і відповідний негідник понесе покарання. Саме це головна суть цього законопроекту. Ну і, звісно, імпічмент, — наголошує доповідач.

Нагадаємо, розгляд цього законопроекту парламент розпочав 4 червня. Всього в межах другого читання було подано 748 поправок.