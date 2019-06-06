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Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Вікіпедія»

Засідання Верховної Ради: депутати продовжують розгляд законопроекту про ТСК із нормами щодо імпічменту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

6 чер 2019, 10:18
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На сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту, котре розпочалося о 10.00, народні обранці продовжують розгляд у другому читанні законопроекту № 1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради.

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Доповідач цього законопроекту — заступник очільника Комітету з питань регламенту Олег Купрієнко. Про це повідомляється на сайті Ради.

Законопроект № 1098, зокрема, передбачає процедуру імпічменту президента України. Розгляд цього законопроекту розпочався 4 червня. Всього до нього в межах другого читання було подано 748 поправок. 90% з них народні обранці вже розглянули.

Також сьогодні депутати можуть розглянути кілька законопроектів, спрямованих на врегулювання діяльності в Україні військового капеланства (№ 10244, № 10244−1 та № 10335).

Ще один із пунктів сьогоднішнього порядку денного парламенту — друге читання проекту виборчого кодексу (законопроект № 3112−1).

Ранкове засідання Ради триватиме до 14.00, перерва — з 12.00 до 12.30. О 16.00 розпочнеться вечірнє засідання парламенту.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що народні депутати почали збирати підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: Ракурс


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