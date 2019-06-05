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Ракурс
Підписи за відставку Авакова збирають у Верховній Раді. Фото: Politeka

Підписи за відставку Авакова збирають у Верховній Раді (ФОТО)

5 чер 2019, 15:47
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У Верховній Раді України народні депутати почали збирати підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Проект постанови про відставку запропонував нардеп Остап Єднак. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Відставку Авакова, згідно з підписами у постанові, вже підтримали п’ятеро нардепів, включаючи Єднака. За словами нардепа, підписи він збирає разом з Ганною Гопко.

Проект постанови про відставку Авакова. Фото: Facebook

Причиною такого проекту постанови, за твердження Єднака, став той факт, що поліція прикриває злочинців, а не розслідує злочини. Нардеп заявляє, що громадяни відчувають небезпеку від МВС і поліція вбиває українців.

Зазначимо, що на сайті інтернет-представництва президента України Володимира Зеленського 2 травня з’явилась петиція щодо відставки Авакова. Її вже підписали 23 тис. осіб.

Сам Аваков раніше заявляв, що не піде у відставку через вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому, у якого поцілили з пістолета п’яні патрульні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у низці українських міст пройшли мітинги за відставку Авакова.

Джерело: Ракурс


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