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Глава МВС Арсен Аваков. Фото: Юлія Бабич

Вбивство дитини поліцейськими: Аваков не планує йти у відставку

5 чер 2019, 14:21
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не планує йти у відставку.

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Глава МВС відзначив, що питання його відставки може вирішити Верховна Рада. Про це Аваков заявив на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів, 5 червня повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Я не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь, — заявив він.

Міністр внутрішніх справ також додав, що не бачить сенсу у відставці глави Національної поліції Сергія Князєва. Аваков зазначив, що «він добре працює, і він робить все, що від нього залежить».

Нагадаємо, 31 травня у Київській області нетверезі співробітники Переяслав-Хмельницького відділку поліції старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько підстрелили п’ятирічну дитину. Хлопчик дістав поранення в голову, куля спричинила перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. Маля було у надзвичайно тяжкому стані, його підключили до апарату штучного дихання. Лікарі кілька діб боролися за життя дитини, але 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Згодом глава поліції Київської області Дмитро Ценов подав у відставку та попросив керівництво Національної поліції перевести його у найгарячішу точку на Донбасі. Керівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції вже відсторонили від виконання службових обов’язків.

Вчора, 4 червня Голосіївський суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави обох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві дитини.


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