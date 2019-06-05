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Глава МВД Арсен Аваков. Фото: Юлия Бабич

Убийство ребенка полицейскими: Аваков не планирует уходить в отставку

5 июн 2019, 14:21
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не планирует уходить в отставку.

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Глава МВД отметил, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада. Об этом Аваков заявил на сегодняшнем заседании Кабинета министров, 5 июня сообщает «Интерфакс-Украина».

Я не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке данный парламент, или следующий, или кто-нибудь, — заявил он.

Министр внутренних дел также добавил, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева. Аваков отметил, что «он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит».

Напомним, 31 мая в Киевской области нетрезвые сотрудники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько подстрелили пятилетнего ребенка. Мальчик получил ранение в голову, пуля вызвала перелом костей черепа и повреждения головного мозга. Малыш был в очень тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи несколько суток боролись за жизнь ребенка, но 3 июня мальчик скончался в больнице.

Впоследствии глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил руководство Национальной полиции перевести его в самую горячую точку на Донбассе. Руководителей Переяслав-Хмельницкого отдела полиции уже отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Вчера, 4 июня Голосеевский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога для обоих полицейских, которых подозревают в убийстве ребенка.


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