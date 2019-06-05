Зеленского попросят уволить глав областных администраций. Фото: АП

https://racurs.ua/n122795-zelenskogo-poprosyat-uvolit-glav-oblastnyh-administraciy.html

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К новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому Кабинет министров хочет обратиться с просьбой уволить глав областных государственных администраций (ОГА).

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что во главе областей должны быть хорошие управленцы, которые в пределах своих полномочий будут нести ответственность за область. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на премьера.

Кабмин ожидает, что Администрация президента сработается с Секретариатом правительства и вместе разработают механизмы отбора новых глав облгосадминистраций. В свою очередь Кабмин обязуется максимально быстро провести необходимые подготовительные работы.

Как будет проходить отбор глав администраций, ранее рассказывал Зеленский. По словам президента, это будет прозрачный конкурс с целью найти лучших менеджеров, у которых будут стратегии развития и способность привлекать иностранные и локальные инвестиции.

Зеленский предполагал, что к поиску необходимых кандидатур можно привлечь международные рекрутинговые организации.

Отметим, что главы Львовской, Николаевской и Херсонской администраций уже ушли в отставку. Заявление о прекращении полномочий также подавал глава Закарпатской ОГА.