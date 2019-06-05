Зеленського попросять звільнити очільників обласних адміністрацій

Зеленського попросять звільнити очільників обласних адміністраційhttps://racurs.ua/ua/n122795-zelenskogo-poprosyat-zvilnyty-ochilnykiv-oblasnyh-administraciy.htmlРакурс
До новообраного президента України Володимира Зеленського Кабінет міністрів хоче звернутися з проханням звільнити голів обласних державних адміністрацій (ОДА).
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на чолі областей повинні бути хороші управлінці, які в межах своїх повноважень будуть нести відповідальність за область. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на прем'єра.
Кабмін очікує, що Адміністрація президента налагодить роботу з Секретаріатом уряду і вони разом розроблять механізми відбору нових голів облдержадміністрацій. У свою чергу Кабмін зобов’язується максимально швидко провести необхідні підготовчі роботи.
Як буде проходити відбір глав адміністрацій, раніше розповідав Зеленський. За словами президента, це буде прозорий конкурс з метою знайти кращих менеджерів, у яких будуть стратегії розвитку і здатність залучати іноземні та локальні інвестиції.
Зеленський припускав, що до пошуку необхідних кандидатур можна залучити міжнародні рекрутингові організації.
Зазначимо, що голови Львівської, Миколаївської та Херсонської адміністрацій вже пішли у відставку. Заяву про припинення повноважень також подавав голова Закарпатської ОДА.