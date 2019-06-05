Зеленського попросять звільнити очільників обласних адміністрацій. Фото: АП

https://racurs.ua/ua/n122795-zelenskogo-poprosyat-zvilnyty-ochilnykiv-oblasnyh-administraciy.html

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До новообраного президента України Володимира Зеленського Кабінет міністрів хоче звернутися з проханням звільнити голів обласних державних адміністрацій (ОДА).

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на чолі областей повинні бути хороші управлінці, які в межах своїх повноважень будуть нести відповідальність за область. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на прем'єра.

Кабмін очікує, що Адміністрація президента налагодить роботу з Секретаріатом уряду і вони разом розроблять механізми відбору нових голів облдержадміністрацій. У свою чергу Кабмін зобов’язується максимально швидко провести необхідні підготовчі роботи.

Як буде проходити відбір глав адміністрацій, раніше розповідав Зеленський. За словами президента, це буде прозорий конкурс з метою знайти кращих менеджерів, у яких будуть стратегії розвитку і здатність залучати іноземні та локальні інвестиції.

Зеленський припускав, що до пошуку необхідних кандидатур можна залучити міжнародні рекрутингові організації.

Зазначимо, що голови Львівської, Миколаївської та Херсонської адміністрацій вже пішли у відставку. Заяву про припинення повноважень також подавав голова Закарпатської ОДА.