Подписи за отставку Авакова собирают в Верховной Раде. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n122803-podpisi-za-otstavku-avakova-sobiraut-v-verhovnoy-rade-foto.html

Ракурс

В Верховной Раде Украины народные депутаты начали собирать подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Проект постановления об отставке предложил нардеп Остап Еднак. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Отставку Авакова, согласно подписями в постановлении, уже поддержали пять нардепов, включая Еднака. По словам нардепа, подписи он собирает вместе с Анной Гопко.

Причиной такого проекта постановления, по утверждению Еднака, стал тот факт, что полиция прикрывает преступников, а не расследует преступления. Нардеп заявляет, что граждане чувствуют опасность от МВД и полиция убивает украинцев.

Отметим, что на сайте интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского 2 мая появилась петиция об отставке Авакова. Ее уже подписали 23 тыс. человек.

Сам Аваков ранее заявлял, что не уйдет в отставку из-за убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, в которого попали из пистолета пьяные патрульные.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ряде украинских городов прошли митинги за отставку Авакова.