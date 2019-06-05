Соцопрос в Украине. Фото: Opinion

https://racurs.ua/n122802-parlamentskie-vybory-liderom-simpatiy-ukraincev-yavlyaetsya-partiya-sluga-naroda-antireyting.html

Ракурс

Партия «Слуга народа» является лидером электоральных симпатий среди политических сил в Украине.

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За эту политическую партию на внеочередных парламентских выборах готовы проголосовать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. В состав новой Верховной Рады проходят «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,7%), «Европейская солидарность» (7,8%), «Батькивщина» (6,9%) и партия певца Святослава Вакарчука «Голос» (5,6%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами социологической группы «Рейтинг» в период с 29 мая — 3 июня 2019 года.

Пятипроцентный барьер не могут преодолеть партия Игоря Смешко «Сила и честь» — политическая сила набрала бы 4,3%. Гражданскую позицию могут поддержать 3,0% респондентов, а за Радикальную партию отдадут голоса 2,4% опрошенных. Рейтинг других политических сил составил менее 2%.

Лидером антирейтинга является бывшая БПП, а нынешняя «Европейская солидарность». За эту политическую силу ни в коем случае не проголосуют 52% избирателей.

Результаты опроса свидетельствуют, что 47% респондентов будут руководствоваться при выборе политической силы во время голосования из-за того, сможет ли она принести изменения в стране. Еще 30% опрошенных будут голосовать за политическую силу, которая может навести в Украине порядок. Каждый пятый готов проголосовать за тех, кто сможет преодолеть коррупцию. Для 14−15% главными мотивами является то, что партия выступает за социальную справедливость и имеет сильного лидера.

Напомним, последние соцопросы свидетельствуют, что на внеочередных выборах в Верховную Раду победят политические партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».