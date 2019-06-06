Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n122826-zasedanie-verhovnoy-rady-deputaty-prodoljaut-rassmotrenie-zakonoproekta-o-vsk-s-normami.html

Ракурс

На сегодняшнем пленарном заседании парламента, которое началось в 10.00, народные избранники продолжают рассмотрение во втором чтении законопроекта № 1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады.

Loading...

Докладчик этого законопроекта — заместитель главы Комитета по вопросам регламента Олег Куприенко. Об этом сообщается на сайте Рады.

Законопроект № 1098, в частности, предусматривает процедуру импичмента президента Украины. Рассмотрение этого законопроекта началось 4 июня. Всего в него в рамках второго чтения было подано 748 поправок. 90% из них народные избранники уже рассмотрели.

Также сегодня депутаты могут рассмотреть несколько законопроектов, направленных на урегулирование деятельности в Украине военного капелланства (№ 10244, № 10244−1 и № 10335).

Еще один из пунктов сегодняшней повестки дня парламента — второе чтение проекта избирательного кодекса (законопроект № 3112−1).

Утреннее заседание Рады продлится до 14.00, перерыв — с 12.00 до 12.30. В 16.00 начнется вечернее заседание парламента.

Напомним, вчера стало известно, что народные депутаты начали собирать подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.