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Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Википедия»

Заседание Верховной Рады: депутаты продолжают рассмотрение законопроекта о ВСК с нормами об импичменте (ТРАНСЛЯЦИЯ)

6 июн 2019, 10:18
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На сегодняшнем пленарном заседании парламента, которое началось в 10.00, народные избранники продолжают рассмотрение во втором чтении законопроекта № 1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады.

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Докладчик этого законопроекта — заместитель главы Комитета по вопросам регламента Олег Куприенко. Об этом сообщается на сайте Рады.

Законопроект № 1098, в частности, предусматривает процедуру импичмента президента Украины. Рассмотрение этого законопроекта началось 4 июня. Всего в него в рамках второго чтения было подано 748 поправок. 90% из них народные избранники уже рассмотрели.

Также сегодня депутаты могут рассмотреть несколько законопроектов, направленных на урегулирование деятельности в Украине военного капелланства (№ 10244, № 10244−1 и № 10335).

Еще один из пунктов сегодняшней повестки дня парламента — второе чтение проекта избирательного кодекса (законопроект № 3112−1).

Утреннее заседание Рады продлится до 14.00, перерыв — с 12.00 до 12.30. В 16.00 начнется вечернее заседание парламента.

Напомним, вчера стало известно, что народные депутаты начали собирать подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: Ракурс


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