Зеленский попросил у США новое вооружение во время встречи с Портманом. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/n122825-zelenskiy-poprosil-u-ssha-novoe-voorujenie-vo-vremya-vstrechi-s-portmanom.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским сенатором-республиканцем Робертом Портманом. Во время встречи в Киеве Зеленский попросил у США новое вооружение.

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По словам Портмана, ему очень понравился Зеленский, с которым он откровенно поговорил об армии и оружии. Об этом сообщил американский сенатор на своей странице в Twitter.

Портман заявил, что пообещал от имени Сената поддерживать демократию и свободу от российской агрессии в Украине. По словам сенатора, он поддерживает реформирование экономики и вооруженных сил, а также подчеркнул, что Украина должна продолжать антикоррупционные усилия.

Портман рассказал, что Зеленский отметил храбрость украинской армии, однако признался, что в стране есть недостаток нового вооружения. Во время встречи также поднимался вопрос о российской пропаганде на востоке.

По словам Портмана, его поразило знакомство с Зеленским, а сама беседа была основательная и открытаяо возможной помощи Штатов Украине.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент посетил Брюссель. Во время визита Зеленский встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.