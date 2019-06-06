Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский попросил у США новое вооружение во время встречи с Портманом. Фото: Народна правда

Зеленский попросил у США новое вооружение во время встречи с Портманом

6 июн 2019, 10:10
999

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским сенатором-республиканцем Робертом Портманом. Во время встречи в Киеве Зеленский попросил у США новое вооружение.

Loading...

По словам Портмана, ему очень понравился Зеленский, с которым он откровенно поговорил об армии и оружии. Об этом сообщил американский сенатор на своей странице в Twitter.

Портман заявил, что пообещал от имени Сената поддерживать демократию и свободу от российской агрессии в Украине. По словам сенатора, он поддерживает реформирование экономики и вооруженных сил, а также подчеркнул, что Украина должна продолжать антикоррупционные усилия.

Портман рассказал, что Зеленский отметил храбрость украинской армии, однако признался, что в стране есть недостаток нового вооружения. Во время встречи также поднимался вопрос о российской пропаганде на востоке.

По словам Портмана, его поразило знакомство с Зеленским, а сама беседа была основательная и открытаяо возможной помощи Штатов Украине.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент посетил Брюссель. Во время визита Зеленский встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Рада с четвертой попытки поддержала законопроект, который позволит наказывать за военные преступления и пытки

Верховная Рада только с четвертой попытки смогла принять законопроект № 9438. По словам спикера, без этого законопроекта не удастся наказать в международном суде в Гааге военных преступников

Новости Украины
11:40
Новости партнеров
Загрузка...