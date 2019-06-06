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Ракурс
Обстрелы на Донбассе унесли жизни одного военного, есть раненый. Фото: 5 канал

Обстрелы на Донбассе унесли жизни одного военного, есть раненый

6 июн 2019, 09:42
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На Донбассе в результате обстрелов оккупантов на позициях Операции объединенных сил (ООС) погиб один украинский военнослужащий. Еще один боец ​​получил ранения.

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Установлено, что во время ответных обстрелов, был убит один оккупант и еще четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

За минувшие сутки агрессоры 12 раз нарушали режим тишины. Отметим, что 5 июня оккупанты дважды использовали минометы калибра 82 мм, которые запрещены в соответствии с Минскими договоренностями.

Также агрессоры вели обстрел из гранатометов, боевых машин пехоты, пулеметов, снайперского и автоматического оружия.

За текущие сутки оккупанты уже успели дважды обстрелять позиции украинских военных, однако потерь пока нет. Возможные потери врага еще выясняются силами разведки.

Отметим, что украинские военные в целом придерживаются условий прекращения огня, но дают отпор противнику.

Как известно, на днях погибли трое украинских военнослужащих во время усиленных обстрелов по позициям ООС. Из-за такой агрессии президент Украины Владимир Зеленский обратился к России.

Источник: Ракурс


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