Обстріли на Донбасі забрали життя одного службовця, є поранений. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n122824-obstrily-na-donbasi-zabraly-jyttya-odnogo-slujbovcya-ie-poranenyy.html

Ракурс

На Донбасі внаслідок обстрілів окупантів на позиціях Операції об'єднаних сил (ООС) загинув один український військовослужбовець. Ще один боєць отримав поранення.

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Встановлено, що під час обстрілів у відповідь, був вбитий один окупант і ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

За минулу добу агресори 12 разів порушували режим тиші. Зазначимо, що 5 червня окупанти двічі використали міномети калібру 82 мм, які заборонені згідно з Мінськими домовленостями.

Також агресори вели обстріл з гранатометів, бойових машин піхоти, кулеметів, снайперської та автоматичної зброї.

За поточну добу окупанти вже встигли двічі обстріляти позиції українських військових, однак втрат, наразі не має. Можливі втрати ворога ще з’ясовуються силами розвідки.

Зазначимо, що українські військові, в цілому, дотримуються умов припинення вогню, але дають відсіч противнику.

Як відомо, днями загинули троє українських військовослужбовців під час посилених обстрілів по позиціям ООС. Через таку агресію президент України Володимир Зеленський звернувся до Росії.