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Ракурс
Арсен Аваков, фото: «СтопКор»

Петиція про відставку Авакова набрала необхідну для розгляду кількість голосів

6 чер 2019, 09:34
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Розміщена на сайті президента України петиція № 22/057092-еп про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

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Відповідна петиція була опублікована 2 червня. Збір підписів під нею триватиме ще 89 днів.

Петиція № 22/057092-еп, автором котрої є Роман Василенко, закликає негайно відсторонити Авакова від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням його з посади міністра внутрішніх справ України.

Нагадаємо, 4 червня в Україні відбулися мітинги з вимогами відставки Авакова. Ці протести були спровоковані нещодавнім резонансним вбивством п’ятирічної дитини на Київщині, у скоєнні котрого в стані алкогольного сп’яніння підозрюють двох працівників поліції. Учасники протестів приносили під будівлі МВС та управлінь поліції дитячі іграшки та лампадки. Протести відбувалися в Києві, Дніпрі, Одесі, Переяславі-Хмельницькому, Львові та низці інших міст.

Сам Аваков після вчорашнього засідання Кабінету міністрів заявив, що йти у відставку через вбивство дитини не планує. Також він не бачить сенсу звільняти очільника Нацполіції Сергія Князєва.

Джерело: Ракурс


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