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Ракурс
Арсен Аваков, фото: «СтопКор»

Петиция об отставке Авакова набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

6 июн 2019, 09:23
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Размещенная на сайте президента Украины петиция № 22/057092-эп об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

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Соответствующая петиция была опубликована 2 июня. Сбор подписей под ней продлится еще 89 дней.

Петиция № 22/057092-эп, автором которой является Роман Василенко, призывает немедленно отстранить Авакова от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением его с должности министра внутренних дел Украины.

Напомним, 4 июня в Украине прошли митинги с требованиями отставки Авакова. Эти протесты были спровоцированы недавним резонансным убийством пятилетнего ребенка в Киевской области, в совершении которого в состоянии алкогольного опьянения подозревают двух сотрудников полиции. Участники протестов приносили под здания МВД и управлений полиции детские игрушки и лампадки. Протесты проходили в Киеве, Днепре, Одессе, Переяславе-Хмельницком, Львове и ряде других городов.

Сам Аваков после вчерашнего заседания Кабинета министров заявил, что уходить в отставку из-за убийства ребенка не планирует. Также он не видит смысла увольнять руководителя Нацполиции Сергея Князева.

Источник: Ракурс


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