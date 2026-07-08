В Украине изменят правила выдачи водительских удостоверений. Фото:

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Посвідчення водія та допуск громадян до керування транспортними засобами в Україні видаватимуть по-новому.

Уряд ухвалив зміни, якими планується поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху. Водійські права відтепер видаватимуть на різний термін. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 8 липня повідомив у Telegram.

Посвідчення водія відтепер видаватимуть на:

15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

Зазначається, що одним із важливих елементів допуску до керування транспортом стане регулярне підтвердження (кожні 15 років) стану здоров’я. Медичні огляди будуть обов’язковими під час обміну посвідчення водія.

Особливу увагу приділятимуть водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, бо тут грає роль підвищений рівень відповідальності на дорогах. Ці водії обмінюватимуть посвідчення кожні п’ять років із обов’язковим проходженням медичного огляду.

У МВС наголосили, що видані раніше постійні посвідчення водія залишаються дійсними до дати, вказаної на документі. Крім того, не потрібно складати повторні іспити під час обміну посвідчення водія (кожні п’ять чи 15 років).

Нагадаємо, народні депутати спільно з МВС та Національною поліцією розробили законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах», що передбачає збільшення штрафів за перевищення швидкості.