В Харьковской ОВА опровергают информацию об уничтожении всех АЗС на трассе Харьков-Полтава

В Харьковской ОВА опровергают информацию об уничтожении всех АЗС на трассе Харьков-Полтаваhttps://racurs.ua/n215254-v-harkovskoy-ova-oprovergaut-informaciu-ob-unichtojenii-vseh-azs-na-trasse-harkov-poltava.htmlРакурс
У Харківській ОВА спростували інформацію про відсутність працюючих автозаправок на трасі Харків-Полтава.
Про це сьогодні, 27 липня. у своєму Telegram-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окремо наголошую: інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає, — наголосив він.
Синєгубов також зазначив, що спільно з представниками мереж АЗС було узгоджено заходи фізичного пасивного захисту.
Також він повідомив, що здійснюються заходи із посилення захисту бригад екстреної медичної допомоги:
Наразі понад 70 із 90 автомобілів, які щодоби заступають на чергування, оснащені системами РЕБ. Наше завдання — довести цей показник до 100%.