В Харьковской ОВА опровергают информацию об уничтожении всех АЗС на трассе Харьков-Полтава

Информация об уничтожении всех АЗС на трассе Харьков-Полтава не соответствует действительности, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n215254-v-harkovskoy-ova-oprovergaut-informaciu-ob-unichtojenii-vseh-azs-na-trasse-harkov-poltava.html

Ракурс

У Харківській ОВА спростували інформацію про відсутність працюючих автозаправок на трасі Харків-Полтава.

Про це сьогодні, 27 липня. у своєму Telegram-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окремо наголошую: інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає, — наголосив він.

Синєгубов також зазначив, що спільно з представниками мереж АЗС було узгоджено заходи фізичного пасивного захисту.

Також він повідомив, що здійснюються заходи із посилення захисту бригад екстреної медичної допомоги: