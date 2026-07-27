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Ракурс
Інформація про знищення усіх АЗС на трасі Харків-Полтава не відповідає дійсності, фото: ChatGPT

У Харківській ОВА спростовують інформацію про знищення усіх АЗС на трасі Харків-Полтава

27 лип 2026, 21:55
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У Харківській ОВА спростували інформацію про відсутність працюючих автозаправок на трасі Харків-Полтава.

Про це сьогодні, 27 липня. у своєму Telegram-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окремо наголошую: інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає, — наголосив він.

Синєгубов також зазначив, що спільно з представниками мереж АЗС було узгоджено заходи фізичного пасивного захисту.

Також він повідомив, що здійснюються заходи із посилення захисту бригад екстреної медичної допомоги:

Наразі понад 70 із 90 автомобілів, які щодоби заступають на чергування, оснащені системами РЕБ. Наше завдання — довести цей показник до 100%.

Джерело: Ракурс


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