Рашисти завдали удару по Харківщині, фото: Віталій Карабанов

https://racurs.ua/ua/n215246-rashysty-vdaryly-po-balakliyi-na-harkivschyni-zagynula-ludyna-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару по місту Балаклія на Харківщині — одна людина загинула, ще восьмеро поранені.

Про це сьогодні, 27 липня, вдень у своїх Telegram-каналах повідомили очільники Харківської ОВА Олег Синєгубов та Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу:

одна людина загинула;

ще восьмеро поранені.

Обставини події встановлюються, на місці працюють відповідні служби.