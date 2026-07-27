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Рашисты нанесли удар по Харьковщине, фото: Виталий Карабанов

Рашисты ударили по Балаклее на Харьковщине — погиб человек (ФОТО)

27 июл 2026, 17:01
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Російські загарбники завдали удару по місту Балаклія на Харківщині — одна людина загинула, ще восьмеро поранені.

Про це сьогодні, 27 липня, вдень у своїх Telegram-каналах повідомили очільники Харківської ОВА Олег Синєгубов та Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу:

  • одна людина загинула;
  • ще восьмеро поранені.

Обставини події встановлюються, на місці працюють відповідні служби.

Рашисти завдали удару по Харківщині, фото: Віталій Карабанов

Источник: Ракурс


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