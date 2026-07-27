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Рашисты нанесли удар по Харьковщине, фото: Виталий Карабанов
Рашисты ударили по Балаклее на Харьковщине — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n215246-rashisty-udarili-po-balaklee-na-harkovschine-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по місту Балаклія на Харківщині — одна людина загинула, ще восьмеро поранені.
Про це сьогодні, 27 липня, вдень у своїх Telegram-каналах повідомили очільники Харківської ОВА Олег Синєгубов та Балаклійської МВА Віталій Карабанов.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу:
- одна людина загинула;
- ще восьмеро поранені.
Обставини події встановлюються, на місці працюють відповідні служби.