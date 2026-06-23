У Раді готують підняття штрафів за перевищення швидкості

Штрафи за перевищення швидкості в Україні можуть підняти, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/ua/n214591-u-radi-gotuut-pidnyattya-shtrafiv-za-perevyschennya-shvydkosti.html

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У Верховній Раді готують збільшення штрафів за перевищення швидкості.

Про це сьогодні, 23 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат зі «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона зазначила, що відповідний законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах», розроблений разом з МВС і Національною поліцією.

Він передбачає такі штрафи за перевищення швидкості:

понад 20 км/год — 680 грн;

понад 40 км/год — 2 тис. 40 грн;

понад 60 км/год — 2 тис. 720 грн;

понад 80 км/год — 3 тис. 400 грн;

перевищення п’ять і більше разів за рік — 17 тис. грн.

Згідно з чинним законодавством, штрафи становлять: 340 грн за перевищення швидкості на понад 20 км/год та 1 тис. 700 грн за перевищення на понад 50 км/год.