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Штормовое предупреждение: в Украине ожидаются грозы, град и шквалы (КАРТА)

Штормовое предупреждение: в Украине ожидаются грозы, град и шквалы (КАРТА)

6 июн 2019, 08:50
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Метеорологическое предупреждение объявили синоптики в большинстве украинских областей. Граждан предупреждают, что сегодня местами пройдут грозы, град и шквальный ветер со скоростью 15−20 м/с.

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Непогода охватит почти все области, кроме восточных. Наибольшая опасность будет в западных и центральных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отметим, что с 6 по 8 июня ожидается подъем уровней воды на левых притоках Днестра. Вода поднимется на 0,2−1,2 м в Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях. Синоптики предупреждают, что местами вода может выйти на пойму и сформировать значительный местный сток.

Погодным условиям дали желтый (потенциальный) уровень опасности.

Метеорологическое предупреждение в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Как ранее сообщал «Ракурс», в Тернопольской области из-за значительного ливня подтопило ряд домов, были смыты заборы и сады.

Источник: Ракурс


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