В американском аэропорту взрыв: пострадали 12 человек. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n122821-v-amerikanskom-aeroportu-vzryv-postradali-12-chelovek-foto.html

Ракурс

В штате Нью-Мексико (США) произошел взрыв во время подготовки фейерверка к 4 июля (День независимости США). Пожарные в Розуэлле занимались упаковкой, когда прогремел взрыв.

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Инцидент, во время которого пострадали 12 пожарных, произошел около полудня в хранилище фейерверков в Международном авиационном центре, который расположен к югу от города. Об этом сообщает американское издание CNN.

По информации издания, десять пожарных получили медицинскую помощь на месте. Врачи у них обнаружили легкие незначительные травмы.

Еще один американец получил серьезные травмы, а повреждения второго медики оценили, как тяжелые. Эти двое пожарных были госпитализированы в медицинское учреждение.

Основной пожар был быстро потушен, однако пожарные долго оставались на месте, чтобы залить водой все горячие точки. Чиновники решили расследовать причину инцидента, но в полиции уверяют, что это скорее всего случайность.

К расследованию взрыва подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF).

Пока не поднимался вопрос о том, повлияет ли инцидент на празднование 4 июля в городе, так как все внимание сейчас уделяется раненым пожарным.

Как ранее сообщал «Ракурс», в результате взрывов на оборонном заводе в российском городе Дзержинск Нижегородской области пострадали 116 человек.