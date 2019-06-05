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Украина становится на колени: реакция Порошенко на переговоры Кучмы в Минске, фото — Без табу

Украина становится на колени: реакция Порошенко на переговоры Кучмы в Минске

5 июн 2019, 22:52
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Пятый президент Украины Петр Порошенко жестко отреагировал на сегодняшнее заседание трехсторонней группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, которое состоялось в Минске.

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Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить директивы украинским представителям на переговорах, о которых сегодня объявил руководитель делегации Киева в минском процессе Леонид Кучма.

Во время заседания контактной группы от Кучмы прозвучало предложение снять экономическую блокаду с неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что к этому вопросу вернутся на следующем заседании трехсторонней группы 19 июня.

Порошенко в Фейсбук возмутился заявлениями о снятии экономических ограничений для ОРДЛО. Он напомнил, что 15 марта 2017 года СНБО приостановила экономические связи с оккупированным Донбассом в ответ на экспроприацию и введение внешнего управления Москвой всех украинских предприятий в регионе, а также введением рублевой зоны и российской налоговой системы.

С тех пор со стороны оккупанта ничего не изменилось. Выходит, что украинская сторона становится на колени, — заявил Порошенко.

Он требует от президента дать публичный ответ относительно директив украинской делегации в Минске и считает снятие экономической блокады реализацией российского сценария на Донбассе.

Напомним, что Кучма сегодня очень положительно отзывался о результатах встречи в Минске. В частности, он назвал атмосферу, в которой она проходила, доверчивой.

Источник: Ракурс


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