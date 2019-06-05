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Україна стає на коліна: реакція Порошенка на переговори Кучми у Мінську, фото — Без табу

Україна стає на коліна: реакція Порошенка на переговори Кучми у Мінську

5 чер 2019, 22:52
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П’ятий президент України Петро Порошенко жорстко відреагував на сьогоднішнє засідання тристоронньої групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі, яке відбулося у Мінську.

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Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням пояснити директиви українським представникам на переговорах, про які сьогодні оголосив керівник делегації Києва у мінському процесі Леонід Кучма.

Під час засідання контактної групи від Кучми прозвучала пропозиція зняти економічну блокаду з непідконтрольних Києву районів Донбасу. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що до цього питання повернуться на наступному засідання тристоронньої групи 19 червня.

Порошенко у Фейсбук обурився заявами щодо зняття економічних обмежень для ОРДЛО. Він нагадав, що 15 березня 2017 року РНБО призупинила економічні зв’язки з окупованим Донбасом у відповідь на експропріацію і запровадження зовнішнього управління Москвою усіх українських підприємств в регіоні, а також запровадження рубльової зони та російської податкової системи.

Відтоді з боку окупанта нічогісінько не змінилося. Отже, українська сторона стає на коліна, — заявив Порошенко.

Він вимагає від президента дати публічну відповідь щодо директив українській делегації у Мінську і вважає зняття економічної блокади реалізацією російського сценарію на Донбасі.

Нагадаємо, що Кучма сьогодні дуже позитивно відгукувався про результати зустрічі у Мінську. Зокрема, він назвав атмосферу, в якій вона відбувалася, довірливою.

Джерело: Ракурс


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999

Україна стає на коліна: реакція Порошенка на переговори Кучми у Мінську

Петро Порошенко жорстко відреагував на пропозицію українського представника у тристоронній групі з питань врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кучми зняти економічну блокаду окупованих регіонів

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