Конструктив, довіра і режим тиші: Кучма похвалив учасників тристоронньої групи у мінському процесі, фото — РБК-Україна

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Засідання робочих груп тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 5 червня пройшло конструктивно, сторони домовилися оголосити режим тиші у Станиці Луганській з 10 червня.

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Про це повідомив український представник у мінському процесі Леонід Кучма.

Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з дорожньою картою від президента України. Меседжі були такі, що глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир, — цитує Кучму сайт президента України.

Другий президент України вважає, що українська сторона і протилежна сторона «хочуть вирішувати ці проблеми» і на сьогоднішньому засіданні була «довіра одне до одного».

У Мінську сьогодні обговорювалися питання обміну військовополоненими. Кучма не пообіцяв вирішити їх «вже завтра», але вважає, що «вони почнуть вирішуватися». Щодо полонених у Керченській протоці моряків, то він також оптимістично налаштований.

Механізм режиму тиші, за словами Кучми, мусить означати припинення ударів у відповідь і запровадження заборони на обстріл громадських об'єктів — шкіл, дитячих садків.

У Мінську сьогодні домовилися до 19 червня розробити такі пропозиції. Саме цього дня тристороння група затвердить відповідний документ.

Розглядали сьогодні й проблему водопостачання на окупованому Донбасі. У четвер, 6 червня, у віце-прем'єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка відбудеться відповідна нарада. На ній розглянуть економічні проблеми, які сьогодні обговорювалися у Мінську.

Нагадаємо, що екс-президент України Леонід Кучма, який очолював державу з 1994 по 2005 роки, 3 червня знову очолив українську переговорну групу в мінському процесі.