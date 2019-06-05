Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Команда Зе: прес-секретар президента нагрубила журналістам, фото — Фейсбук

Скандал у команді Зе: з таким прес-секретарем і ворогів не треба (ФОТО)

5 чер 2019, 19:40
999

Прес-секретар президента України потрапила у медійний скандал. У Твіттер вона грубо відповіла журналістам на прохання писати повідомлення українською мовою.

Loading...

У середу, 5 червня, Юлія Мендель у Twitter опублікувала твіт із цитатою президента про його ставлення до проблеми ренаціоналізації «ПриватБанку». Прес-секретар при цьому скористалася англійською мовою.

«5 канал» у коментарі поцікавився, чи опублікують твіт щодо такої важливої теми ще й українською мовою, аби уникнути неточностей при перекладі. Це не сподобалося Мендель й вона гостро відреагувала.

Можу суржиком, спеціально для 5 каналу, — написала спікер глави держави.

Скандал у команді Зе: з таким прес-секретарем і ворогів не треба, скріншот Твіттер Ю.Мендель

У коментарях користувачі переважно негативно оцінили відповідь офіційної особи. Вони назвали риторику Мендель неприйнятною.

«Яке їхало, таке й здибало», «Дуже гарно розпочала», — написали відвідувачі.

Зеленський 3 червня призначив своїм спікером журналістку Юлію Мендель. Раніше вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо» й «Інтер».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини 5 червня: Зеленський в Брюсселі, Кучма — в Мінську, Аваков не йде у відставку

Головними подіями 5 червня стали переговори президента України Володимира Зеленського у Брюсселі, результати засідання тристоронньої контактної групи у Мінську та події навколо розслідування вбивства 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому

Новини України
21:41

Адміністрація Зеленського звинуватила у диверсії співробітників МЗС, які готували виступ президента у Брюсселі

Адміністрація Зеленського звинуватила у диверсії співробітників МЗС, які готували виступ президента у Брюсселі. В АП ініціювали службове розслідування через плагіат, який виявили у виступі Зеленського

Світові новини
20:47

Поліцейські з Переяслава знали, що можуть влучити в дитину — глава ДБР

Поліцейські, яких підозрюють у стрілянині по дитині в Переяславі-Хмельницькому, знали, куди і по кому можуть влучити. Правоохоронці з`ясовують, чому поліцейські спочатку повідомили, що дитина дістала травми внаслідок падіння

Новини України
16:18
Новини партнерів
Загрузка...