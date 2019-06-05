Команда Зе: прес-секретар президента нагрубила журналістам, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n122815-skandal-u-komandi-ze-z-takym-pres-sekretarem-i-vorogiv-ne-treba-foto.html

Ракурс

Прес-секретар президента України потрапила у медійний скандал. У Твіттер вона грубо відповіла журналістам на прохання писати повідомлення українською мовою.

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У середу, 5 червня, Юлія Мендель у Twitter опублікувала твіт із цитатою президента про його ставлення до проблеми ренаціоналізації «ПриватБанку». Прес-секретар при цьому скористалася англійською мовою.

«5 канал» у коментарі поцікавився, чи опублікують твіт щодо такої важливої теми ще й українською мовою, аби уникнути неточностей при перекладі. Це не сподобалося Мендель й вона гостро відреагувала.

Можу суржиком, спеціально для 5 каналу, — написала спікер глави держави.

У коментарях користувачі переважно негативно оцінили відповідь офіційної особи. Вони назвали риторику Мендель неприйнятною.

«Яке їхало, таке й здибало», «Дуже гарно розпочала», — написали відвідувачі.

Зеленський 3 червня призначив своїм спікером журналістку Юлію Мендель. Раніше вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо» й «Інтер».