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Ракурс
Нову редакцію правопису оскаржили в Окружному адмінсуді, фото — Главком

Нову редакцію правопису оскаржили в Окружному адмінсуді

5 чер 2019, 18:51
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До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Кабінету міністрів України про оскарження нової редакції українського правопису.

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Позивачка, яка діє в інтересах своєї доньки (учениці 7-го класу), просить суд визнати протиправною постанову Кабінету міністрів України № 427 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису», повідомляє 5 червня «Судова влада».

На думку позивачки, уряд, «ухвалюючи зміни до правопису, діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання».

У Окружному адмінсуді вирішується питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, що новий правопис запровадили в Україні з 3 червня. Його норми рекомендується застосовувати в усіх сферах суспільного життя. Наразі здійснюється розробка плану впровадження відповідних змін в освітній процес.

Над новою редакцією правопису працювала комісія науковців, утворена рішенням Кабміну в червні 2015 року. Вчені-мовознавці створили проект нового правопису, який мав понад 210 сторінок. У Міносвіти відзначали, що автори намагалися враховувати новітні мовні явища, поширені в різних сферах життя.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тис. пропозицій від наукових установ, закладів освіти, органів державної влади та місцевого самоврядування, окремих громадян.

Джерело: Ракурс


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