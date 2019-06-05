Перша леді відвідала у госпіталі Брюсселя поранених і передала їм листівки від чоловіка, фото — АП

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Ракурс

Перша леді Олена Зеленська 5 червня зустрілася у Брюсселі з українськими військовими, які перебувають на реабілітації у військовому госпіталі ім. королеви Астрід.

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Зеленська передала трьом бійцям листівки, які підписала разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським, повідомляє прес-служба глави держави.

Маєте позитивний настрій. Як на мене, це найголовніше для одужання. Володимир переказує вам вітання. Він не зміг сьогодні приїхати. Вчора ми підписували листівки — написали від душі. Ми всі вас цінуємо та чекаємо, — повідомила дружина президента майору Дмитру Кучері, молодшому сержанту Євгену Пасічнику та старшому солдату Антону Матвєйчуку.

Вони отримали поранення у Донецькій і Луганській областях наприкінці 2017 — початку 2018 років. Директор лікарні полковник Воутер Ветса влаштував Зеленській екскурсію й показав обладнання, за допомогою якого реабілітують поранених у Бельгії.

Майор Кучеря подякував бельгійській владі та відзначив увагу й підтримку з боку української діаспори та дипломатів.

У 2018 році у госпіталі королеви Астрід пройшли реабілітацію четверо інших українських військових. Програма співпраці передбачає, що у 2019 році тут лікуватимуть загалом п’ятьох українців. Фінансує лікування наших військовослужбовців уряд Бельгії.

Нагадаємо, що за декілька днів до другого туру виборів розгорівся скандал навколо поста Олени Зеленської від 16 квітня 2014 року у Фейсбук про збір інформації щодо пересування військ Збройних сил України. Зокрема, вона, мовляв, поділилася на своїй сторінці публікацією пропагандистського російського ЗМІ Life Новости. У скріншоті йшлося таке: «Надсилайте відео: пересування українських військ. Тривалість не менше 1 хвилини — 15 тис. руб».

«Ракурс» повідомляв, що перша леді Олена Зеленська для інавгурації президента Володимира Зеленського обрала одяг від українського бренду.