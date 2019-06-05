Первая леди посетила в госпитале Брюсселя раненых и передала им открытки от мужа, фото — АП

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Ракурс

Первая леди Елена Зеленская 5 июня встретилась в Брюсселе с украинскими военными, находящихся на реабилитации в военном госпитале им. королевы Астрид.

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Зеленская передала трем бойцам открытки, которые накануне подписала вместе с мужем, президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба главы государства.

У вас позитивный настрой. Как по мне, это самое главное для выздоровления. Владимир передает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки — написали от души. Мы все вас ценим и ждем, — сообщила супруга президента майору Дмитрию Кудре, младшему сержанту Евгению Пасичнику и старшему солдату Антону Матвейчуку.

Они получили ранения в Донецкой и Луганской областях в конце 2017 — начале 2018 годов. Директор госпиталя полковник Воутер Ветса организовал Зеленской экскурсию и показал оборудование, с помощью которого реабилитируют раненых в Бельгии.

Майор Кучеря поблагодарил бельгийскую власть и отметил внимание и поддержку со стороны украинской диаспоры и дипломатов.

В 2018 году в госпитале королевы Астрид прошли реабилитацию четверо других украинских военных. Программа сотрудничества предусматривает, что в 2019 году здесь будут лечить в общем пятерых украинцев. Финансирует реабилитацию наших военнослужащих правительство Бельгии.

Напомним, что за несколько дней до второго тура выборов разгорелся скандал вокруг поста Елены Зеленской от 16 апреля 2014 года в Фейсбук о сборе информации о передвижении войск Вооруженных сил Украины. Зеленская поделилась на своей странице публикацией пропагандистского российского СМИ «Life Новости». В скриншоте говорилось следующее: «Присылайте видео: передвижение украинских войск. Продолжительность не менее 1 минуты — 15 тыс. руб.».

«Ракурс» сообщал, что первая леди Елена Зеленская для инаугурации президента Владимира Зеленского выбрала одежду от украинского бренда.