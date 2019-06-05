Протесты в Судане сопровождаются насилием и убийствами демонстрантов и врачей. Фото: Обозреватель

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В Судане развернулась настоящая охота на демонстрантов, которые выступили против созданного военными переходного совета после свержения диктатора Омара аль-Башира, занимавшего пост главы государства до апреля этого года.

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Людей насилуют и убивают даже в больницах, при этом военные расправляются и с врачами, пишет The Guardian.

Омар аль-Башир ушел в отставку на фоне массовых протестов. Военные обещали провести перевыборы, но протестующие не ушли с улиц и продолжают требовать от военных передать им власть немедленно. Люди опасаются, что на выборах, запланированных через 9 месяцев, снова победит правящая партия.

Изначально военные обещали не узурпировать власть и вели переговоры с оппозицией. Но на этой неделе они начали жестоко разгонять протесты. Вооруженные люди начали расстреливать активистов у здания Министерства обороны Судана.

Поступает информация о том, что военные начали врываться в больницы, где оказывают помощь раненым. Они ломают оборудование, вывозили его, а также избивали и насиловали врачей и волонтеров.

Всего при разгоне демонстрантов были убиты до 60 человек, еще сотни — ранены в результате стрельбы по толпе.

Эксперт издания по Судану Розалинда Марсден отмечает, что военный совет может использовать выборы в качестве легитимации своих позиций путем договоренностей с партией ушедшего диктатора. Таким образом свергнутые власти могут вернуться к руководству государством.