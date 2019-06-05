Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Протесты в Судане сопровождаются насилием и убийствами демонстрантов и врачей. Фото: Обозреватель

Протесты в Судане сопровождаются насилием и убийствами демонстрантов и врачей (ВИДЕО)

5 июн 2019, 18:15
999

В Судане развернулась настоящая охота на демонстрантов, которые выступили против созданного военными переходного совета после свержения диктатора Омара аль-Башира, занимавшего пост главы государства до апреля этого года.

Loading...

Людей насилуют и убивают даже в больницах, при этом военные расправляются и с врачами, пишет The Guardian.

Омар аль-Башир ушел в отставку на фоне массовых протестов. Военные обещали провести перевыборы, но протестующие не ушли с улиц и продолжают требовать от военных передать им власть немедленно. Люди опасаются, что на выборах, запланированных через 9 месяцев, снова победит правящая партия.

Изначально военные обещали не узурпировать власть и вели переговоры с оппозицией. Но на этой неделе они начали жестоко разгонять протесты. Вооруженные люди начали расстреливать активистов у здания Министерства обороны Судана.

Поступает информация о том, что военные начали врываться в больницы, где оказывают помощь раненым. Они ломают оборудование, вывозили его, а также избивали и насиловали врачей и волонтеров.

Всего при разгоне демонстрантов были убиты до 60 человек, еще сотни — ранены в результате стрельбы по толпе.

Эксперт издания по Судану Розалинда Марсден отмечает, что военный совет может использовать выборы в качестве легитимации своих позиций путем договоренностей с партией ушедшего диктатора. Таким образом свергнутые власти могут вернуться к руководству государством.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости 5 июня: Зеленский в Брюсселе, Кучма — в Минске, Аваков не уходит в отставку

Главными новостями 5 июня стали переговоры президента Украины Зеленского в Брюсселе, результаты заседания трехсторонней контактной группы в Минске и события вокруг расследования убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком

Новости Украины
21:41

Администрация Зеленского обвинила в диверсии сотрудников МИД, готовивших выступление президента в Брюсселе

Администрация Зеленского обвинила в диверсии сотрудников МИД, которые готовили выступление президента в Брюсселе. В АП инициировали служебное расследование относительно плагиата, обнаруженном в выступлении Зеленского

Новости мира
20:47

Полицейские из Переяслава знали, что могут попасть в ребенка — глава ГБР

Полицейские, которых подозревают в стрельбе по ребенку в Переяславе-Хмельницком, знали, куда и по кому могут попасть. Правоохранители выясняют, почему полицейские сначала сообщили, что ребенок получил травмы в результате падения

Новости Украины
16:18
Новости партнеров
Загрузка...