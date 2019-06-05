Пенсия по выслуге лет: Конституционный суд запретил устанавливать минимальный возраст выхода, фото — Корреспондент

https://racurs.ua/n122811-pravitelstvo-ne-imeet-prava-ustanavlivat-minimalnyy-vozrast-dlya-vyhoda-na-pensiu-za-vyslugu-let.html

Ракурс

Конституционный суд Украины признал незаконным установление минимального возраста для выхода на пенсию по выслуге лет.

Loading...

Соответствующее решение судьи приняли 4 июня, сообщает сегодня пресс-служба КСУ.

Конституционный суд принял это решение по представлению 48 нардепов. Они просили суд оценить соответствие Основному закону некоторых положений закона «О пенсионном обеспечении» и ряда законов, регулирующих выход на пенсию различных категорий граждан, в частности, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, госслужащих, работников прокуратуры, нардепов и дипломатов.

Суд признал неконституционными положения пункта «а» ст. 54 и ст. 55 закона «О пенсионном обеспечении», которые регулировали назначения пенсии за выслугу лет. В частности работникам летного и летно-испытательного состава необходимо было достичь возраста 50 лет, а работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения и артистам — 55 лет.

В Украине пенсии за выслугу лет устанавливаются тем категориям граждан, которые работают на работах, которые приводят к потере работоспособности или профпригодности раньше, чем выходит на пенсию большинство граждан.

Судьи постановили, что потеря трудоспособности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому это обстоятельство не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет.

Установка дополнительного условия, а именно достижения гражданином определенного возраста, для назначения пенсии за выслугу лет нивелирует сущность права на социальную защиту, не соответствует конституционным принципам социального государства и противоречит положениям ст. 1, 3, ч. 3 ст. 22, ст. 46 Конституции Украины, — сообщается в тексте решения.

В КСУ также считают, что повышение на пять лет пенсионного возраста для женщин, увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, которые необходимы для выхода на пенсию за выслугу лет, проводилось правительством без учета особенностей назначения такого вида пенсии.

Напомним, что в ноябре 2018 года Верховный суд постановил, что участники боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту.