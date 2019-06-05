Пенсія за вислугою років: Конституційний суд заборонив встановлювати мінімальний вік виходу, фото — Кореспондент

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Конституційний суд України визнав незаконним встановлення мінімального віку для виходу на пенсію за вислугою років.

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Відповідне рішення судді ухвалили 4 червня, повідомляє сьогодні прес-служба КСУ.

Конституційний суд ухвалив це рішення за поданнями 48 нардепів. Вони просили суд оцінити відповідність Основному закону деяких положень закону «Про пенсійне забезпечення» і низки законів, які регулюють вихід на пенсію різних категорій громадян, зокрема, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, держслужбовців, працівників прокуратури, нардепів і дипломатів.

Суд визнав неконституційними положення пункту «а» ст. 54 та ст. 55 закону «Про пенсійне забезпечення», які регулювали призначення пенсії за вислугу років. Зокрема працівникам льотного і льотно-випробувального складу необхідно було досягти віку 50 років, а працівникам освіти, охорони здоров’я і соціального забезпечення і артистам — 55 років.

В Україні пенсії за вислугу років встановлюються тим категоріям громадян, які працюють на роботах, що призводять до втрати працездатності або профпридатності раніше, ніж виходить на пенсію більшість громадян.

Судді ухвалили, що втрата працездатності не пов’язана з досягненням працівником певного віку, тому ця обставина не може бути умовою для призначення пенсії за вислугу років.

Встановлення додаткової умови, а саме досягнення громадянином певного віку, для призначення пенсії за вислугу років нівелює сутність права на соціальний захист, не відповідає конституційним принципам соціальної держави та суперечить положенням ст. 1, 3, ч. 3 ст. 22, ст. 46 Конституції України, — повідомляється у тексті рішення.

У КСУ також вважають, що підвищення на п’ять років пенсійного віку для жінок, збільшення на п’ять років загального та спеціального стажу роботи, які необхідні для виходу на пенсію за вислугу років, проводилося урядом без врахування особливостей призначення пенсії за вислугу років.

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року Верховний суд постановив, що учасники бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, мають право на дострокове призначення пенсії за віком.