Погода в Украине 6 июня: дожди обещают почти на всей территории. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 6 мая будет дождливой почти на всей территории. Лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается солнечная погода.

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Температура воздуха ночью составит от 14 градусов на западе до 19 — на юге. Днем столбили термометров покажут от 24 градусов на западе до 33 — на востоке. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 6 июня обещает быть дождливой. Осадки метеорологи прогнозируют на протяжении всех суток. Температура ночью составит 16−18 градусов, а днем — 26−28.

В Харькове прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью составит 14−16 градусов, а днем — 30−32.

В Днепре также ожидаются осадки на протяжении суток, возможна гроза. Ночью температура воздуха достигнет 16−18 градусов, а днем — 27−29.

В Одессе обещают дожди и днем, и ночью, возможна гроза. Температура ночью составит 17−19 градусов, а днем — 25−27.

Во Львове тоже ожидаются дожди, грозы, шквальный ветер и местами град. Температуру ночью обещают 15−17 градусов, а днем — 24−26.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 июня будет спокойной. На протяжении дня возможны лишь небольшие возмущения.