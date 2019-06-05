Концепт-арт новинки от «Ламборгини». Фото: lamborghini.com

https://racurs.ua/n122808-lamborghini-predstavila-huracan-sterrato-gibrid-superkara-i-djipa-foto.html

Ракурс

Итальянская компания Lamborghini (Ламборгини), которая специализируется на производстве спортивных автомобилей, представила концепт-арт нового автомобиля Huracan Sterrato, что с итальянского переводится как «грунтовая дорога».

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Под капот автомобиля поместили атмосферный двигатель V10 объемом 5,2 л, который способен выдавать 640 л. с. Бортовые системы автомобиля регулируются блоком Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata, который получил специальные калибровки для езды в условиях сложной проходимости. Об этом сообщается на сайте media.lamborghini.com.

На крыше машины установили светодиодную полоску, а на бампере разместили прожекторные огни. Новинку окрасили в цвет, который выделяет ее среди других моделей компании. Гибрид джипа и спортивного авто оснастили алюминиевыми защитными панелями днища и порогов. Конструкторы установили композитные защитные элементы вокруг двигательного отсека, в салоне машины поставили легкий титановый каркас безопасности и четырехточечные ремни.

Дорожный просвет новинки по сравнению с обычной моделью увеличили на 47 мм, а колея у машины будет выше на 30 мм.

Напомним, в феврале компания Lamborghini (Ламборгини) представила родстер без крыши Huracan Evo версии Spyder. Двухдверное авто оснастили подруливающими задними колесами и системой векторизации тяги на всех четырех колесах.